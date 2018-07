Oito militares ficaram feridos, sendo dois gravemente, em um ataque com explosivos no pacífico colombiano atribuído pelas autoridades à guerrilha do ELN, que negocia a paz com o governo. Os homens realizavam na manhã desta quarta (4) “operações de controle militar” na zona rural do porto de Buenaventura quando um “artefato explosivo” foi detonado na passagem de seu veículo.

Deixe seu comentário: