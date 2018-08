Representantes da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita apoiada pelo Ocidente informaram a abertura de investigação de um ataque aéreo que matou ao menos 40 crianças no Iêmen, na quinta-feira. Elas estavam em um ônibus no norte do país. O Conselho de Segurança da ONU também pediu a apuração do incidente.

