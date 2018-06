Ao menos 38 combatentes pró-regime morreram no domingo (17) à noite em bombardeios contra posições do governo sírio em Al Hari, na região Leste do país, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). A agência oficial síria, Sana, atribuiu os ataques, que atingiram a região perto da fronteira com o Iraque, à coalizão liderada pelos Estados Unidos.