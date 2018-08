O ataque de um grupo de insurgentes que se entrincheirou nesta terça (21) em um mercado perto do Palácio Presidencial em Cabul terminou com os dois agressores mortos, uma ação que pode ter sido cometida pelo grupo jihadista Estado Islâmico, informaram as autoridades afegãs. Outras seis pessoas, entre civis e membros das forças de segurança, ficaram feridas no ataque.

