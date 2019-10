Ataque suicida deixa cinco mortos e mais de 20 feridos no Afeganistão

Um ataque suicida, tendo como alvo um comboio de agentes do serviço de inteligência do governo, deixou cinco mortos e mais de 20 feridos no leste do Afeganistão. Segundo o governo afegão, houve uma grande explosão na noite de sexta-feira, perto do comboio, na cidade de Jalalabad, no leste do país.

O porta-voz do governador de Nangarhar, Attaullar Khogyani, disse que um comboio de forças especiais do serviço de inteligência do Afeganistão foi alvo de um ataque suicida, e que três membros da equipe das forças de segurança e dois civis foram mortos. Quinze civis e seis membros da equipe ficaram feridos no incidente.

O Talibã assumiu a autoria do ataque. O fato está aumentando temores sobre a deterioração das condições de segurança.

Os Estados Unidos iniciaram negociações de paz com o Talibã, mas as conversações foram suspensas após um soldado americano ter sido morto em um ataque conduzido pelo Talibã em setembro. As informações são da Agência Brasil.