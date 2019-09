Um carro-bomba matou pelo menos 12 pessoas na província de Zabul, no Afeganistão, na madrugada desta quinta-feira (19). De acordo com o governo afegão, o ataque suicida aconteceu ao lado de um hospital. A força da explosão danificou fortemente a estrutura do hospital e de outras construções. Pelo menos 12 pessoas morreram em decorrência da explosão.

