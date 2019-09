Ataques a instalações na Arábia Saudita causam aumento nos preços do petróleo 

Após ataques do fim de semana contra instalações da petroleira Aramco, na Arábia Saudita, nesta segunda-feira (16) o preço do petróleo disparou em Londres. Às 9h30 GMT (6h30 no horário de Brasília), o barril de Brent, referência na Europa, registrava alta de 9,52% na comparação com sexta-feira (13), sendo negociado a US$65,97 no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Nos Estados Unidos, o barril WTI subia 8,71%, negociado a US$59,63.

Na abertura do mercado, a cotação do barril disparou 19,5% em Londres, para US$71,95, a maior alta intradia – em um só dia – desde 14 de janeiro de 1991, durante a guerra do Golfo. Nos EUA, o barril chegou a subir 15,5%, para US$63,3, maior alta durante uma sessão desde 22 de junho de 1998.

Os preços caíram das máximas nesta segunda depois que o presidente norte-americano Donald Trump autorizou o uso de estoques de emergência de Washington para assegurar a estabilidade do suprimento. Os Estados Unidos acusaram o Irã pelo ataque, dizendo que não há evidências de que eles partiram do Iêmen. O Irã rebateu as acusações e acusou os estadunidenses de buscarem um pretexto para retaliar o país.

Os ataques de drones no sábado (14) provocaram incêndios na unidade saudita de Abqaiq, a maior do mundo dedicada ao processamento de petróleo, e na instalação de Khurais, reduzindo a produção da petroleira em cerca de 5,7 milhões de barris por dia, representando mais de 5% do suprimento global de petróleo. As autoridades anunciaram que os ataques não causaram vítimas, mas ainda não informaram quanto tempo será necessário para restabelecer plenamente a produção nas instalações.

Os preços do petróleo estavam relativamente reduzidos durante os últimos meses, uma consequência das reservas abundantes e dos temores de desaceleração da economia mundial, fatores que afetavam a demanda. Na sexta, os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$60,22. Já os futuros do petróleo dos EUA fecharam a US$54,85.

