Ataques aéreos do regime sírio deixaram 59 civis mortos nesta quinta-feira (8) em Ghouta, na região da capital Damasco. Entre as vítimas havia 15 crianças, segundo informação da ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos. Outros 139 ficaram feridos. É o quarto dia de ataques do regime sírio nessa região controlada pelos rebeldes que lutam contra o ditador Bashar al-Assad.

