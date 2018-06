Dezoito civis foram mortos nesta quinta-feira (7) em ataques aéreos no Noroeste da Síria atribuídos à Rússia, aliada do regime em Damasco, anunciou o OSDH (Observatório Sírio de Direitos Humanos). Os bombardeios, que atingiram uma área residencial na região de Zardane, na província de Idlib, também feriram cinquenta civis, de acordo com o OSDH.

