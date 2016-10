Ataques deixam dezenas de mortos em Bagdá

Ataques deixaram ao menos 55 mortos em Bagdá, neste sábado (15). O mais violento deles foi uma explosão provocada por um homem-bomba no bairro de Al Shaab, de maioria xiita, onde pelo menos 41 pessoas morreram e outras 33 ficaram feridas.

O alvo eram os xiitas que participavam da comemoração religiosa da Ashura no bairro de Al Shaab no norte da capital iraquiana, por volta da hora do almoço, segundo a Efe. As forças de segurança cercaram a área diante do temor de novos ataques.

A festa lembra o martírio do imã Hussein – um neto do profeta Maomé assassinado no século VII –, que é o episódio fundador do xiismo. Os atentados de extremistas sunitas contra fiéis xiitas são frequentes no Iraque durante a Ashura e causaram a morte de centenas de pessoas nos últimos dez anos.

Os outros ataques aconteceram, segundo a Reuters, contra um posto de controle da polícia e a família de um parlamentar sunita contrário ao Estado Islâmico. (AG)

