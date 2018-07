Ataques do EI deixam 150 mortos

Ao menos 150 pessoas morreram em uma operação conduzida pelo grupo terrorista Estado Islâmico na Síria, na quarta-feira. O balanço é da ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos. De acordo com relatos, o ataque começou com duas explosões suicidas em um mercado e uma praça na cidade de Sweida, seguidas por ações do EI contra três vilarejos a nordeste do município.

