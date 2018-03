As autoridades da Alemanha registraram no ano passado ao menos 950 ataques contra indivíduos e entidades de muçulmanas, a exemplo de mesquitas. Segundo reportagem na edição deste sábado do jornal “Neue Osnabrueckner Zeitung”, dados do Ministério do Interior do país europeu apontam que 33 pessoas ficaram feridas em incidentes desse tipo no período.

