Até 7 de outubro

A convenção estadual do MDB ocorrerá no domingo. A partir da próxima segunda-feira, José Ivo Sartori será dois em um: governador e candidato. Patrulhas de adversários estarão atentas para conferir se não incorrerá em misturas para correr à Justiça Eleitoral.

Caçada

Candidatos à Presidência da República andam de lupa pelo Nordeste em busca de pretendentes à condição de vice nas chapas. A região soma 26 por cento dos votos no país e foi reduto vitorioso do PT nas quatro últimas eleições.

Voa com tripulação pequena

Tamanho do partido não é problema para Jair Bolsonaro. Era filiado ao Partido Social Cristão, que reúne dez deputados na Câmara. Passou para o Partido Social Liberal, que elegeu um deputado federal em 2014. Agora tem nove. Bolsonaro levou consigo oito.

Linha direta

A confusão criada com a candidatura do PSL ao Senado será resolvida diretamente entre a direção estadual do PP e Bolsonaro. O candidato à Presidência sabe diferenciar quem tem voto.

Vai começar

Faltam 16 dias para a abertura da campanha eleitoral, como prevê a lei. A oportunidade não pode ser perdida. A indignação que aponta equívocos e exige mudanças deve resultar no efetivo compromisso de, pelo menos, parte dos candidatos.

Mãos à obra

Cansados, os contribuintes de impostos esperam que as intenções deixem o âmbito do imaginário e cheguem à realidade. Discursos e promessas só trouxeram prejuízos à população.

O caminho deve mudar

A nação não pode mais transitar no pântano tomado pela corrupção e por vigaristas que se especializaram em ilusionismo barato. Há um longo trecho a ser percorrido que levará ao aperfeiçoamento ético.

De novo

Roseana Sarney estreou em eleições há 28 anos, garantindo vaga de deputada federal pelo PFL. Exerceu mandatos consecutivos até 2014, quando se licenciou do governo do Maranhão por motivo de saúde. Agora, buscará pela quinta vez comandar seu Estado, concorrendo pelo MDB.

Só perfumaria

As 25 comissões permanentes da Câmara dos Deputados aprovaram 650 propostas legislativas e rejeitaram 171. As comissões técnicas realizaram 564 reuniões entre abril e julho deste ano, sendo 272 deliberativas e 292 destinadas a audiências públicas e seminários. Os parlamentares deveriam apontar o que de útil resultou. A Previdência segue quebrada, o sistema tributário complicado e a gastança do dinheiro público incontrolável.

Pressão funcionou

A Agência Nacional de Saúde imaginava estar no tempo do Império. Ontem, teve de revogar a resolução que assinou, recentemente, e que alterava as regras de cobrança de exames e consultas médicas em planos de coparticipação e franquia de clientes. A Agência pegou o bonde errado ao tentar defender grupos poderosos.

É assim

O exemplo virá de cima: na próxima semana, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão se autoconceder aumento salarial de 12 por cento. Detonará o efeito-cascata em todo o setor público. O salário atual de cada integrante do STF é de 33 mil e 700 reais.

Há 100 anos

A 31 de julho de 1918, a Marinha do Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial com uma divisão naval partindo para combater na África. Não chegou a se envolver em conflitos, mas 106 marinheiros morreram de gripe espanhola durante a viagem.

Radiografia

O historiador francês Charles Morazé definiu e não exagerou: “O jeito brasileiro é uma engenhosa manobra para tornar o impossível possível, o injusto justo e o ilegal legal”.

Modelo superado

Os que os candidatos à Presidência da República e ao governo do Estado declararam até agora permite concluir: defendem o padrão Fusca de modernidade.

