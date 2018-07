Até nova licitação, governo suspende pedágio na Freeway

O governo não renovará o contrato com a Triunfo Concepa e, com isso, a empresa deixará de administrar a BR-290 – conhecida como Freeway – no trecho Porto Alegre-Osório, a partir da meia noite desta terça-feira. A informação foi passada ontem à noite a este colunista pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

Ele confirmou que a Concepa devolve a operação da Freeway ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre), que imediatamente suspenderá a cobrança de pedágio no trecho, pelo menos até que saia nova licitação.

Mundial das coligações

Especialistas já consideram que as alianças políticas estão chegando a uma fase semelhante às de “mata-mata” do Mundial. A hora da definição está chegando porque, pela legislação eleitoral, as candidaturas e coligações devem ser fechadas até o final do mês. A comparação se justifica: para alguns partidos e candidatos, a definição de coligações é questão de vida ou morte.

Insegurança já custa mais de R$ 1 bi por dia

A falta de segurança no Brasil custa mais de R$ 365 bilhões por ano (ou seja, uma média de R$ 1 bilhão por dia), mostra um levantamento inédito feito pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). Os gastos equivalem a 5,5% do PIB e foram calculados com base em dados oficiais publicados entre 2012 e 2016.

Lei eleitoral para Rádio e TV

Presidente da Agert (Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV), Roberto Cervo informa à Coluna que a entidade promoverá uma série de seminários destinados a esclarecer aos associados os detalhes da legislação eleitoral para a mídia eletrônica.

Futebol esvazia a Bolsa de Valores

Uma demonstração da força do futebol: o jogo da Seleção Brasileira afastou os investidores da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) ontem de manhã. Entre 11h e 11h45min, período no qual foi disputado o primeiro tempo da partida contra o México, o índice registrou apenas R$ 460 milhões em negociações.

Mais leilões de veículos

Foi confirmado para a quinta-feira próxima mais um leilão da Central de Licitações ofertando veiculos apreendidos. A partir das 10h, 175 lotes de veículos recuperáveis e irrecuperáveis, além de três empilhadeiras serão leiloados. O procedimento licitatório ocorre no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari em Porto Alegre, e o valor total está estimado, inicialmente, em R$ 398.660.

Agora, Supremo cogitaria em reduzir pena de Lula

Com oito dos 11 ministros nomeados por Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, agora cresce no STF (Supremo Tribunal Federal) a tendência de reduzir, em quase quatro anos, a carga penal aplicada ao ex-presidente pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região). Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

