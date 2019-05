Até o final do ano, suspensão da Avianca pode cancelar mais de 8 mil voos 

Mais de 8 mil voos da Avianca Brasil podem ser cancelados, caso a operação continuar suspensa até o fim do ano. Nesta sexta-feira (24), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vetou todos os voos da companhia até que ela comprove capacidade para manter as atividades em segurança. Segundo dados informados pela própria empresa para a Anac, a companhia aérea tem 8.646 voos programados até o fim do ano. Em média, são 39 por dia.

A Avianca Brasil entrou em recuperação judicial em dezembro do ano passado. Com a situação, a empresa já cancelou milhares de voos, além de suspender a operação em diversos aeroportos. Reduzida, só concentra suas atividades em Congonhas, Santos Dumont, Brasília e Salvador.

Na sexta, pilotos e comissários da empresa fizeram uma greve nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os funcionários da empresa alegam que não estão recebendo salários e nem o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

