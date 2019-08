Até o mês que vem, a prefeitura de Porto Alegre promete para o bairro Cidade Baixa a revitalização da rua João Alfredo

A prefeitura de Porto Alegre e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) retomaram o processo de revitalização da rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa. Nesta etapa do projeto, os 650 metros de extensão uma das mais movimentadas vias da área central da capital gaúcha devem receber um novo “layout” urbanístico já na metade do mês que vem.

O objetivo da iniciativa é propor uma nova ocupação do espaço público durante o dia, ampliar a segurança no trânsito e aos usuários, com a implantação de um conceito denominado “Ruas Completas”. Pretende, ainda, proporcionar um convênio mais harmônico entre os moradores, comerciantes, frequentadores e visitantes.

“Mais pessoas nas ruas significa mais segurança, mais ocupação do espaço público e mais sentimento de pertencimento da cidade”, destaca o prefeito Nelson Marchezan Júnior ao comentar a ação. “Queremos cada vez mais uma Porto Alegre para as pessoas.”

A proposta prevê calçadas mais largas, novas áreas de convivência que estimulam a interação humana, mais travessias de pedestres e menos espaços para os carros, que passam a trafegar com menor velocidade. Com isso, espera-se proporcionar uma experiência física diferenciada da rua, que ultimamente tem sido palco de uma série de problemas e conflitos decorrentes da intensa atividade boêmia, já que concentra uma série de casas noturnas e bares.

Assim, prevê a administração municipal, cria-se uma atmosfera capaz de tornar a região mais atraente para o comércio diurno e diversificado. Em vez de farmácias umas ao lado das outras, conforme tem sido observado em diversos pontos de Porto Alegre, os espaços poderiam ser ocupados por cafés e livrarias, por exemplo.

“Essa iniciativa ajuda a desenvolver a economia local, abre espaço para a mobilidade ativa e traz benefícios para o meio ambiente”, enfatiza o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello. “Ao estimular uma nova maneira de vivenciar a cidade, é possível fortalecer laços entre vizinhos, organizações, comércio local e o poder público.”

Enquete

O conceito foi apresentado à população no dia 30 de março, durante a Semana de Porto Alegre. Na ocasião, o Executivo municipal promoveu uma consulta aos porto-alegrenses com um evento intitulado “Pátio Cultural”, na quadra localizada entre as ruas Lopo Gonçalves e Luiz Afonso.

Dentre as diversas atividades para repensar a mobilidade urbana na região, os moradores tiveram a oportunidade de participar com sugestões em painéis interativos, em que 91% do participantes mostraram o desejo de ter mais travessias de pedestres no local.

Desses, 96,6% disseram que as calçadas não são boas para caminhar, 91% acham que os veículos devem trafegar em menor velocidade no local e 95% pedem que as bicicletas sejam priorizadas no trecho. Por fim, 100% dos entrevistados acreditam que o comércio deve ser mais diversificado e que a rua deve ter um tratamento paisagístico.

Ao ouvir a população, as opiniões colhidas pela prefeitura da Capital foram enviadas aos técnicos para possível aplicação prática. De acordo com o Executivo, a proposta pode e deve ser estendida a outras áreas da cidade.

(Marcello Campos)

