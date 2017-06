Atelier Livre promove visita noturna ao CemitÃ©rio da Santa Casa

O Atelier Livre Xico Stockinger, escola de arte fundada em 1961 pela Prefeitura de Porto Alegre, está promovendo mais um de seus passeios pela arte, nesta sexta-feira (23), às 18h, com uma inusitada visita noturna ao Cemitério da Santa Casa de Misericórdia , na avenida Prof. Oscar Pereira. A visita guiada será conduzida pelo professor de escultura do Atelier Livre, o historiador de arte José Francisco Alves, especialista internacional de arte pública. A entrada é franca.

Esculturas

O objetivo da visita guiada é proporcionar novas experiências na observação das esculturas que adornam os túmulos, nada menos do que um verdadeiro museu ao ar livre. São dezenas de significativas obras de arte e monumentos públicos, de procedência nacional ou fabricadas na Europa, do princípio do século XX ao presente, que homenageiam de figuras anônimas a ilustres artistas e políticos da História do Brasil. O Cemitério da Santa Casa possui um conjunto de arte cemiterial considerado um dos mais importantes na América Latina, ao lado de cemitérios como o São João Batista (Rio de Janeiro), Consolação (São Paulo) e Santo Amaro (Recife).

Outras informações:

Atelier Livre: 3289-8057, 3289-8058

Professor José Francisco Alves: 99984-4689

