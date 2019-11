Notas Capital Atelier Livre promoverá 48 horas de atividades

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

O Atelier Livre Xico Stockinger, no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre (avenida Erico Verissimo, quase esquina com a Ipiranga), promoverá nos dias 7 e 8 de dezembro, 48 horas ininterruptas de atividades de teoria e prática artística. Ao todo, serão oferecidas 20 vagas, com inscrições nesta quarta-feira e também no dia 1º. Informações pelo telefone (51) 3289-8057 e 3289-8058.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário