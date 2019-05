ATENÇÃO: alerta de chuva forte nesta sexta e chegada das temperaturas mais baixas do ano

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta no final do dia desta quinta-feira, 23, sobre a possibilidade de chuva forte e vento moderado a forte nas próximas 24 horas na Capital. A tarde desta quinta foi a mais fria de 2019 até agora em Porto Alegre, com 19,5°C de temperatura máxima. Conforme o coordenador-geral de Proteção e Defesa Civil do Município, coronel Adriano Krukoski, a medida foi adotada em virtude da análise realizada junto à Defesa Civil Estadual e das previsões dos sites oficiais de meteorologia. “Nestas condições, é preciso redobrar os cuidados ao transitar em vias e locais abertos, pois poderá ocorrer alagamentos, queda de árvores e corte de energia elétrica”, afirma. Em situações de emergência a Defesa Civil pode ser acionada através do telefone 199.

O alerta do Inmet prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 Km/h) com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A empresa meteorológica Climatempo confirma as chuvas no Sul e uma forte massa de ar frio de origem polar, com quedas de temperatura nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. As temperaturas podem ficar abaixo dos 10°C em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com geadas. “Durante a passagem desta massa de ar frio, todas as capitais das Regiões Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Cuiabá devem registrar novos recordes de baixa temperatura para 2019”.

O centro de previsão da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) divulgou previsão estendida no período de 23 até 31 de maio mostrando que as chuvas mais volumosas caem sobre áreas da faixa Norte do país, mas também ocorrem em áreas da região Sul. De 31 de maio até 08 de junho, as precipitações mais volumosas voltam a se concentrar sobre áreas ao extremo Norte e ao Sul, com volumes maiores que os registrados no primeiro período, mas muito isoladas.