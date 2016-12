Atenção senhores pais: reduzam o uso de smartphones, tablets e jogos eletrônicos durante a infância de seus filhos

Na era da tecnologia da informação, pais e filhos têm procurado os consultórios de psicologia para aprender a se comunicar. Conectadas com o mundo todo, mas isoladas dentro de suas próprias casas, as famílias agora precisam aprender a recriar laços em um mundo povoado por smartphones, tablets e jogos eletrônicos.

A preocupação é tanta que a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) redigiu um documento voltado para pais, pediatras e educadores com orientações, como deixar que crianças de 2 a 5 anos fiquem somente uma hora por dia expostas a eletrônicos.

A psicóloga infantil Graça Cadilhe propõe um roteiro para pais e filhos voltarem a conviver sem a velocidade acelerada das grandes redes. Com criatividade e paciência, e sem gastar muito, ela garante, é possível criar momentos educativos e muito divertidos em casa.

“É preciso prestar atenção no seu filho”.

“A própria criança dá o caminho. Deixe que ela conduza e ouça as suas histórias. Já vi filho chutando a perna do pai para ele prestar atenção. Se ele está sempre no WhatsApp e na rede social, vai criar um padrão que a criança imita. É preciso prestar atenção no seu filho. Olhar sempre em seu olho quando forem conversar”, explica.

Ela indica passatempos ao alcance de qualquer família, como passar uma tarde fazendo um bolo junto com os pequenos, ou uma sessão de filme de terror em casa para os adolescentes com muita pipoca e os amigos juntos.

“A obesidade está cada vez maior na infância porque as crianças ficam muito sentadas. Elas têm que correr, fazer atividades físicas. Saudável, criança brinca de qualquer coisa. Os pais não podem se acomodar a ter filho em casa no computador”, aconselha.

Diálogo.

Dentista aposentado, Carlos Rodrigues hoje é o contador de histórias dos netos, de 3 e 6 anos. Ele estimula as brincadeiras à moda antiga e detesta ver os pequenos com os olhos colados no tablet. “Parece que estão hipnotizados. Ficar o dia inteiro isolado, jogando, não pode ser saudável.”

A iniciativa é aplaudida pela psicóloga infantil, que ressalta a importância de conversar com a criança, despertando naturalmente nela o gosto por atividades lúdicas e esportivas. Pais e filhos precisam aprender a dialogar e estabelecer limites juntos.

“Os pais acham que as crianças estão seguras em casa, mas a internet as expõe a riscos que os pais não imaginam. É preciso cuidar do conteúdo que estão vendo. Sem contar que os jogos eletrônicos estimulam a produção de uma substância altamente estimulante, a dopamina. Mesmo mecanismo das compulsões, como bebida e jogo”, alerta Graça.

Comentários