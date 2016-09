Atenções da raça Crioula se voltam para o Rédeas de Ouro

Passada a Expointer, as atenções da raça Crioula agora se voltam para a realização do Rédeas de Ouro, que chega a sua edição. O evento ocorre de 19 a 25 de setembro no Haras Raphaela, em Porto Feliz (SP). Ao longo destes sete dias, admiradores do cavalo Crioulo e do esporte equestre testemunharão a briga pelo título da modalidade que mais cresce no país e que, além de revelar os melhores competidores do ciclo, irá distribuir mais de R$ 150 mil em prêmios.

De acordo com o coordenador da Subcomissão de Rédeas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), Antonio Correa, a expectativa para a disputa é positiva, com grandes cavaleiros do país em pista. Lembra que este ano a novidade é a final exclusiva da categoria Potro do Futuro. “A grande novidade é a mudança do regulamento onde os animais do Potro do Futuro correm separados dos animais experientes. Vamos valorizar mais esta categoria”, observa.

Outra novidade para o ano é a mudança de local para o Rédeas de Ouro, que continua no Estado de São Paulo mas muda de pista. Correa avalia que o Haras Raphaela é um dos melhores locais do país para a realização da modalidade. “Acreditamos que, com a mudança do local para um lugar movimentado e de fácil acesso será um atrativo. Com certeza teremos bastante público”, projeta.

A equipe responsável por garantir o sucesso do evento já foi escalada. Hiram Resende, Leonardo Feitosa, Fabrício Suris, Paulo Koury e Ricardo Heyman integrarão o corpo de jurados da prova. Marcos Antônio Junior cumprirá o papel de juiz de equipamentos, e Gustavo Arhanitsch, profissional credenciado à ABCCC, ficará responsável pela supervisão técnica.

Confira a programação

( -feira)

14h – Sorteio da ordem de entrada das categorias

( -feira)

8h – Entrada dos animais

( -feira)

9h às 21h – Treino livre

16h – Concentração de Machos

( -feira)

8h às 12h – Treino pago

16h – Primeira passada Nacional Aberta

19h – Final Rédeas de Ouro – Snaffle Bit

( -feira)

9h – Final Rédeas de Ouro – categoria Principiante Aberto

14h às 17h – Treino pago

19h – Final Rédeas de Ouro – categoria Potro do Futuro Aberto

( )

9h – Repescagem Nacional Aberta

12h – Sorteio ordem de entrada finalistas

14h – Selo de Raça

18h30min – Abertura oficial

19h – Final Rédeas de Ouro – categoria Nacional Aberta

( )

9h – Final Rédeas de Ouro – Principiante Amador, Potro do Futuro Amador, Iniciante Amador e Nacional Amador

