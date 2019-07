Atendimento pediátrico deixa de ser oferecido em UPA da zona norte de Porto Alegre

A partir desta segunda-feira (1º) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar, na Avenida Assis Brasil, próximo ao Terminal Triângulo, na zona norte de Porto Alegre, deixa de oferecer atendimento pediátrico. Pacientes que precisam da especialidade são orientados a ir ao Hospital da Criança Conceição. Com a medida, o objetivo do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), que administra as duas casas de saúde, é qualificar o atendimento.

De acordo com os atendentes responsáveis pela recepção da UPA, não houve procura pela emergência infantil durante a madrugada. Casos mais graves são avaliados pelas enfermeiras.

