Atentado mata dois militares na Síria

Nessa sexta-feira, autoridades da Síria confirmaram as mortes de dois militares (um norte-americano e outro britânico) em um atentado a bomba no país, cometido no dia anterior. Horas após o incidente, ocorrido em local e circunstâncias ainda não esclarecidas, o grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, mencionando as perdas de “dois integrantes da coalizão internacional” que atua na região.

Deixe seu comentário: