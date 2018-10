Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas nesta segunda (29) após uma mulher se explodir na avenida Bourguiba, uma das principais vias do centro da capital da Tunísia, informou a TV estatal. Entre as vítimas há 15 policiais e dois adolescentes. A mulher estava utilizando um cinto com explosivos, aparentemente de fabricação caseira.

