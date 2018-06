Pelo menos nove pessoas morreram em vários atentados suicidas em Diffa, capital regional do Sudeste do Níger, perto da fronteira com a Nigéria. “Três homens-bomba explodiram. No momento temos nove mortos e vários feridos”, disse à AFP um representante do governo da região de Diffa, cenário recorrente dos ataques dos grupo Boko Haram.