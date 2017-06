Atentados suicidas coordenados deixaram 12 mortos no domingo (18) em um campo de deslocados na periferia de Maiduguri, capital do estado de Borno (Nordeste), afirmou nesta segunda-feira (19) a Agência Nacional de Gestão de Emergências (NEMA). De acordo com a Reuters, os ataques foram perpetrados por cinco mulheres-bomba.