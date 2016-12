Atirador deixa três feridos em centro islâmico de Zurique

Um tiroteio perto de um centro islâmico de Zurique, na Suíça, deixou três ferido e, horas depois, a polícia da cidade suíça encontrou um morto a poucos metros do local do incidente. Até a noite desta segunda-feira, a polícia local informava que ainda não tinha estabelecido se havia uma ligação entre os feridos e o corpo encontrado.

Imediatamente, forças da polícia foram deslocadas em grande número para a região do centro islâmico e também ocuparam algumas das pontes da cidade.

Pelos relatos, uma pessoa entrou centro religioso perto das 17h30min do horário local. Naquele momento, pelo menos uma dezena de fiéis estava no local, fazendo as orações diárias. Teria sido essa pessoa que entrou no local que começou a disparar sobre os fiéis, muitos deles da Eritreia, Somália e do Norte da África.

Um homem de 30 anos, outro de 35 e um terceiro de 56 ficaram gravemente feridos. A polícia de Zurique não divulgou seus nomes, nem qualquer detalhe da investigação. Mas testemunhas no local contaram que o atirador usou uma máscara na hora dos disparos e fugiu à pé. Uma operação de busca foi lançada pelas autoridades.

Comentários