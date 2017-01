Atividade da economia brasileira registra alta de 0,2% em novembro

O nível de atividade da economia brasileira reverteu a tendência de queda e apresentou leve crescimento em novembro de 2016, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (13) pelo Banco Central.

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BC), criado para tentar antecipar o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apresentou alta de 0,2% em novembro de 2016 na comparação com outubro. O resultado foi calculado após ajuste sazonal.

Esse resultado aponta para uma inversão da tendência do indicador, que havia registrado um encolhimento de 0,15% (dado revisado) em outubro, na comparação com setembro. A alta é a primeira desde julho de 2016, quando o IBC-Br registrou crescimento ainda mais tímido, de 0,007%. O resultado de julho foi revisto pelo Banco Central – quando da primeira divulgação, o índice apontou para uma queda de 0,09% na comparação com junho.

Comparação com novembro de 2015

Na comparação com novembro de 2015, o IBC-Br registrou, em novembro de 2016, uma queda de 2,02%, no cálculo sem ajuste sazonal. Com ajuste sazonal, a queda foi de 2,08%. Os números do Banco Central mostram que, de janeiro a novembro do ano passado, o indicador registrou contração de 4,59%, também sem o ajuste. Com o ajuste, a retração é de 4,76%. Já no acumulado dos 12 meses até novembro, o indicador teve queda de 4,76%, sem o ajuste sazonal, e de 4,96%, com o ajuste.

Definição dos juros

O IBC-Br é uma das ferramentas usadas pelo BC para definir a Selic (taxa básica de juros) do País. Com o menor crescimento da economia, por exemplo, teoricamente haveria menos pressão inflacionária. Na reunião desta semana, quando decidiu fazer um corte mais arrojado e reduzir a Selic para 13% ao ano. (AG)

