Continua durante este mês a programação do Centro Cultural Multimeios do bairro Restinga (avenida Ricardo Leônidas Ribas, 75), na Zona Sul de Porto Alegre. Na agenda, cursos, oficinas e sessões de cinema. Todas as atividades têm entrada gratuita. Inscrições e informações detalhadas pelo telefone (51) 3289-6498.

