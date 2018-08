Atividades de incentivo à amamentação serão realizadas no sábado em Porto Alegre

Consultorias em aleitamento materno, orientação sobre alimentação complementar saudável e manutenção do aleitamento no retorno ao trabalho integram a programação da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre no sábado (25) para celebrar o Agosto Dourado, mês símbolo do incentivo à amamentação.

Das 10h30min às 18h, haverá evento especial ao lado da chaminé da Usina do Gasômetro, com mamaço coletivo previsto para ocorrer às 15h. Todas as mães que amamentam estão convidadas. Em caso de chuva, a programação será adiada.

Serão realizadas atividades culturais, como apresentação de esquete teatral, arrecadação e doação de slings (panos para segurar o bebê) e de potes de vidro para os bancos de leite humano, além de orientação sobre prevenção do câncer de mama e amamentação com o Imama (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul).

Estão previstas pinturas de barriga, yoga e rodas de conversa sobre maternidade, paternidade e parto, massagem em bebês e oficinas de turbantes. A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura de Porto Alegre.

Agosto Dourado

O Mês do Aleitamento Materno foi instituído no Brasil em 2017, com a Lei 13.435/2017. Nesse período, se intensificam ações de consciência e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, como a realização de palestras e eventos, encontros com a comunidade, ações de divulgação em espaços públicos e iluminação ou decoração de espaços com a cor dourada.

De acordo com a área de saúde nutricional da secretaria, a melhora dos indicadores de aleitamento materno depende de diversos setores. “Envolve a mobilização das mães, famílias, sociedade e estado para assegurar esse direito à criança”, afirma a assessora técnica Annelise Krause. Conforme a nutricionista, a ação pretende reconhecer o esforço em proteger a saúde das crianças e mulheres. “Será um ato de cidadania e cumprimento de um direito humano, promovendo a autoestima e a confiança de todos que se engajam na promoção do aleitamento materno”, diz.

A Capital gaúcha integra a estratégia Amamenta Alimenta Brasil desde 2013, com foco no aleitamento materno na atenção primária. Pela iniciativa, são formados tutores que acompanham a capacitação das equipes, pactuando ações de pré-natal, fluxograma de atendimento da mãe e do bebê e monitoramento de indicadores de aleitamento e alimentação. Entre os objetivos, está desenvolver ações sistêmicas individuais ou coletivas para a promoção do aleitamento materno e a alimentação complementar saudável e monitorar os índices de aleitamento e alimentação complementar.

