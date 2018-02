As atividades educativas da Polícia Civil movimentaram o carnaval em Tramandaí

Neste carnaval a Equipe Multidisciplinar da Operação Verão desenvolveu atividades recreativas e educativas para crianças na cidade de Tramandaí. As atividades ocorreram na beira da praia no espaço junto ao SESC (Serviço Social do Comércio).

Uma oficina de trânsito foi montada para os pequenos juntamente com uma oficina de desenho. As crianças, acompanhadas dos pais e responsáveis, receberam instruções dos policiais civis sobre regras para um trânsito mais seguro. Placas e sinais indicativos também foram demonstrados, com fim de explicar as permissões e proibições nas ruas.

Posteriormente, mais de 60 crianças andaram nos buggys, que são miniviaturas policiais, em uma pista montada com faixa de pedestres, semáforo, placas de trânsito e um medidor de velocidade.

Simultaneamente com a oficina de trânsito, os pequenos também brincaram no espaço montado para pintura e desenho em cartilhas da Polícia Civil, idealizadas com símbolos e emblemas alusivos à Instituição. Todos os participantes receberam bonés dos policiais civis.

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto da Silva, e o secretário de Segurança do município, Claudiomir da Silva Pedro, estiveram presentes durante todo o evento. As atividades educativas e recreativas servem para aproximar o público veranista da Polícia Civil.

