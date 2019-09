Atividades em Porto Alegre reforçam a importância da doação de brinquedos para as crianças carentes

Com o objetivo de arrecadar doações para a Campanha do Brinquedo de 2019, a primeira edição do “Dia B” será realizada pela prefeitura neste sábado, das 10h às 16h, no largo da Usina do Gasômetro na Orla Moacyr Scliar, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Os motoristas terão acesso a uma pista especial de parada rápida para fazer a entrega sem precisar descer do veículo. Às 11h, haverá apresentação da Banda Municipal e da Companhia Jovem de Dança. Além disso, será promovida no local uma série de brincadeiras para as crianças será realizada ao longo do dia.

A ação incentiva a solidariedade dos porto-alegrenses para doarem brinquedos novos ou usados, em bom estado, que serão destinados a crianças da rede de acolhimento municipal. Serão beneficiadas entidades cadastradas pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), brinquedotecas de creches, escolas municipais e entidades cadastradas.

Faltando menos de três semanas para o Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, a primeira-dama do Município, Tainá Vidal, reforça a importância da campanha “Tudo Vira Brinquedo – Fazendo Juntos uma Infância Mais Feliz”:

“Temos pontos de coleta em mais de 50 locais da nossa cidade”, ressaltou. Para ela, a doação é um ato simples, mas que para as para as crianças têm um significado muito maior: “ Esperamos o apoio e envolvimento de toda a sociedade nesta causa. Os pontos de coleta podem ser conferidos no site www.portoalegre.rs.gov.br.

“Criança tem que ser criança, aproveitar o exercício do brincar na infância, pois o lúdico vai estimular a formação do cidadão do futuro”, acrescenta a secretária de Desenvolvimento Social e Esporte, Comandante Nádia. Atualmente, quase 800 crianças são atendidas diretamente pela Fasc em abrigos residenciais e casas-lares.

Bonecos

Alunos de primeiro ano fundamental da Pequena Casa da Criança divertiram-se nessa sexta-feira com a criação de bonecos a partir das bolinhas coloridas de plástico que estavam na piscina-símbolo da Campanha do Agasalho em frente à sede da prefeitura de Porto Alegre. A atividade faz parte da da Campanha do Brinquedo 2019.

A arte-educadora e artista plástica Amarilis Barcelos, que também é servidora da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), foi a mentora das ideias e organizadora da ação junto com as professoras. “Pudemos treinar várias capacidades nas crianças, como a criatividade, a coordenação motora e principalmente o trabalho coletivo, com o compartilhamento de materiais”, enfatizou.

Também presente, a secretária municipal adjunta da Educação, Iara Wortmann, mencionou o fato de a Pequena Casa da Criança ter sido a primeira parceira da Smed na Educação Básica. “É muito bom trazer uma atividade como esta para cá. A ação une o lúdico com a consciência ambiental, e as crianças adoraram”, complementou.

Segundo a administração municipal, será confeccionado um pequeno manual com o passo-a-passo de exemplos de criações possíveis com as bolinhas, para ser disponibilizado às escolas da rede municipal. A próxima escola municipal a receber a oficina será a Mariano Beck.

A Pequena Casa da Criança, instituição de caráter não governamental, é mantida desde 1956 pela Congregação Missionária de Jesus Crucificado. As 350 crianças assistidas vivem na comunidade da Vila Maria da Conceição.

(Marcello Campos)

