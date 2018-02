Atividades esportivas movimentarão as praias do Litoral Norte

Um evento diferenciado, com características inovadoras que aliam esporte, entretenimento, saúde e bem-estar, acontece em Capão da Canoa, neste sábado (17). Durante o percurso do Summer Night Run, haverá muita música, além de projeções de luz e vídeos. Serão premiados com troféus e brindes os 5 primeiros colocados nas provas de 3km, 5km e 10km. A entrega dos kits foi feita na sexta-feira (16) e também será realizada neste sábado (17) das 09h às 17h. O endereço é na Avenida Beira mar, esquina com Av Ubirajara (próximo a imagem de Iemanjá).

O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, destaca a importância de um evento tão tradicional quanto esse. “A valorização do esporte é fundamental para qualquer município e, felizmente, Capão da Canoa se torna, cada vez mais, referência na área”, relata.

Programação do evento:

19h30 – Abertura do lounge;

20h45 – Início do aquecimento/alongamento;

21h – Abertura do local de largada da prova;

21h15 – Largada da prova (3km);

21h20 – Largada da prova (5km e 10km)

22h15 – Início da cerimônia de premiação

Circuito Sesc de Corridas 2018

As inscrições para a primeira etapa do Circuito Sesc de Corridas 2018, que ocorrerá em Atlântida Sul no dia 24 de fevereiro (sábado), com largadas a partir das 18h, em frente à Casa do Estação Verão Sesc (Av. Beira Mar). As inscrições devem ser realizadas pelo site www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas ou junto à Unidade Sesc mais próxima, e devem ser realizadas até às 18h do dia 21/2 – ou até atingir o número de 1 mil atletas. O investimento é de R$ 25 para a categoria Comércio e Serviços e seus dependentes, R$ 30 para Empresários e R$ 35 para Público Geral.

A prova é dividida nas categorias adulto e infantil (a partir dos 16 anos), sendo as distâncias de 3km, 5km e 10km para os adultos. Já o percurso infantil é disputado nas distâncias de 1km para a categoria A (10 a 12 anos) e 2km na categoria B (13 a 15 anos). O Circuito Sesc de Corridas conta com rankings individual e por equipe, que registra a pontuação acumulada ao longo do Circuito, para que, no final, sejam conhecidos os campeões nas categorias Comerciário e Livre, Masculino e Feminino. Os vencedores, nas categorias Geral e de cada Categoria, exceto infantil, se classificam para a etapa final do Circuito Sesc de Corridas, que ocorre em Torres, no mês de dezembro.

Deixe seu comentário: