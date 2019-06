Atividades gratuitas marcam neste fim-de-semana mais uma edição da Parada de Luta LGBTI em Porto Alegre

Após uma sexta-feira repleta de atividades, o cronograma de eventos da 12ª edição da Parada de Luta LGBTI de 2019 em Porto Alegre prossegue neste fim-de-semana com atrações gratuitas e variadas. A festividade entrou para o calendário oficial da cidade no dia 17, por meio de lei municipal assinada pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A programação abrange oficinas, cinema, sarau, caminhada, teatro, shows e festas que ocuparam o Parque da Redenção, Centro Municipal de Cultura, Orla do Guaíba (Gasômetro) e casas noturnas. Uma das atrações principais é o show da funkeira carioca Valesca Popozuda, na tarde de domingo.

“Mesmo sem apoio financeiro, a prefeitura entra como parceira na prestação de serviços e atividades da Parada, através da Coordenação de Diversidade Sexual e de Gênero da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte)”, frisou a administração municipal em seu site. A organização conta com o apresentador Roberto Seitenfus, Grupo Desobedeça LGBT, Projeto Conexão Diversidade da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Aliança Nacional LGBTI+.

A Parada da Luta LGBTI de Porto Alegre ocupa o segundo lugar no ranking nacional e a posição mundial número 30, de acordo com o site especializado www.hometogo.com. Em Porto Alegre, a data une a cultura da diversidade sexual e de gênero com a luta por direitos e reivindicações sociais: criminalização da LGBTfobia, leis de combate ao preconceito e o respeito ao registro civil de alteração do nome para pessoas trans.

A Parada de Luta marca a data de 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Para a titular da SMDSE, Comandante Nádia, a prefeitura ser coprodutora da programação demonstra como Porto Alegre se preocupa com a igualdade de direitos: “Em nossa secretaria está o trabalho das políticas públicas para a inclusão e o acesso da população LGBTQI+”.

Já Roberto Seitenfus, da comissão organizadora, ressalta o tema de 2019. “Vamos homenagear os 50 anos de Stonewall, um marco importante na luta pelos direitos e visibilidade da comunidade LGBTI”, enfatizou, lembrando o incidente ocorrido em 28 de junho de 1969 em Nova York (EUA), quando homossexuais reagiram à repressão policial em um bairro local.

As ações na Capital para o evento começaram dia 7 com a iluminação do Monumento ao Expedicionário, na Redenção, com o objetivo de também promover o desenvolvimento turístico e econômico do município. De acordo com o Diretor de Turismo e Eventos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Leandro Balardin, diante da previsão de 200 mil pessoas participando, sendo 75% de fora de Porto Alegre, a expectativa é de uma geração de cerca de R$ 20 milhões para a economia local.

Sábado

Virada Cultural Sylvinha Brasil (palco anexo à Usina do Gasômetro)

– 10h: Cãominhada – Encontro de pets e feira de adoção;

– 10h às 21h: Virada Cultural – Bandas e Show das Drags;

– 16h: Escolha da Corte Diversidade Porto Alegre – Mister Diversidade, Miss Diversidade, MissTrans diversidade e Drag Queen Diversidade;

– 21h às 22h: DJ’s Letícia Sartoreto, Will Dreher, Rowdy e Place Bass.

Domingo

Parada de Luta LGBTQI+ (Parque da Redenção)

– 10h: Aulão de Fit Dance;

– 10h às 15h: Concentração da Parada com DJ’s na Redenção – apresentação de Roberto Seitenfus, Gloria Crystal e a convidada Angel Lisboa;

– 14h: Teatro de Rua;

– 15h: Caminhada em direção à Orla do Guaíba, com trios elétricos. Durante o trajeto haverá o show de Valesca Popozuda.

Caminhada de Luta (Orla do Guaíba/Gasômetro)

– 17h30min às 23h: Shows de Drags e apresentações artísticas;

– 19h: Gravação do clipe de K-Róu;

(Marcello Campos)

