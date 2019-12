Porto Alegre Atividades marcam os 44 anos da Reserva do Lami

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Trilha teve grau de dificuldade leve, com aproximadamente 1,5 km de percurso. Foto: Sérgio Louruz/SMAMS PMPA

Em comemoração aos 44 anos da Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger, a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) promoveu na tarde desta quinta-feira (12), trilha ecológica guiada aberta ao público. Com todas as 15 vagas preenchidas, a trilha teve grau de dificuldade leve, com aproximadamente 1,5 km de percurso, juntamente com uma palestra prévia de educação ambiental, de cerca de três horas.

Aluna do oitavo ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Genoveva da Costa Bernardes, localizada no entorno da Reserva, Maira Figueira Bitencourt fez a trilha completa pela primeira vez. “Eu pude observar mais detalhes durante a trilha porque a palestra chama atenção para as coisas que a gente não nota normalmente. Gostei muito da experiência”.

A programação comemorativa ao aniversário inclui oficinas, shows musicais, brincadeiras para as crianças, exposições e trilha. As atividades contam com parceria da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), Fundação Zoobotânica, Programa Macacos Urbanos, Rama, Quinta das Tarumãs, PanExus, Madre Tierra, Escola Timbaúva, Amabém, Econsciência e Banana Verde.

Confira a programação

13/12

Trilha com alunos do Instituto Federal

das 9 às 12 horas

Atividade de Educação Ambiental na Reserva Biológica do Lami (vagas esgotadas)

Plantas Medicinais: da “Farmacinha à Saúde pela

Natureza – As frutas nativas no nosso cotidiano

Uma experiência de educação integrada ao meio ambiente

das 14 às 17 horas

Local: Auditório da Casa Verde – Reserva Biológica do Lami

14/12

O Canto do Gil, o Macaco bugio

10 horas

Local: Espaço Madre Tierra – Poiesis – Rua 9 irmãos, 131

Leitura do livro “O Canto do Gil, o Macaco Bugio” com a autora Cintia Garcia acompanhada pelo educador Vitor Ardissone

Diversos horários

Local: Orla do Lami

Oficina de construção de Ponte de Corda com Macacos Urbanos – à tarde

Brincadeiras e oficinas para as crianças – à tarde

Música ao vivo – diversos horários

Exposição sobre a Fauna do Lami – todo o dia

Amostra de produtos orgânicos da região – todo o dia

Trilha para a Casa de Pedras do Lami – à tarde

17/12

Oficina: Alimentos da Sociobiodiversidade – Preparação e Pasteurização de Suco de Butiá

das 13 às 18 horas

Oficina com o engenheiro de alimentos Joaué Martins – inscrição prévia pelo e-mail reservalami@smam.prefpoa.com.br

20/12

Oficina: Saboaria Artesanal com o Uso de Espécies Nativas

das 13 às 18 horas

Oficina com a Bióloga Joana Bassi – inscrição prévia pelo e-mail reservalami@smam.prefpoa.com.br

