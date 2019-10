Atividades na Orla do Guaíba marcam Dia Internacional da Pessoa Idosa

Nesta terça-feira, 1º de outubro, é celebrado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Para marcar a data, a Prefeitura de Porto Alegre realizou uma série de atividades na capital gaúcha. As ações fazem parte da Semana do Idoso. Desde as primeiras horas da manhã, cerca de 250 participantes aproveitaram as ações organizadas pelo Comitê Interinstitucional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa.

Segundo a juíza corregedora Clarissa Costa de Lima, “esse é o segmento da população que mais cresce nos últimos anos. Em 2060 vai ter quadruplicado o número de idosos, e Porto Alegre justamente é a capital do Brasil com maior número de idosos proporcionalmente”.

As atividades começaram com uma caminhada pela Orla do Guaíba. O grupo se deslocou da Usina do Gasômetro para Parque o Moacyr Scliar, na região central da cidade, em um trajeto de aproximadamente 500 metros.

De acordo com a aposentada Maria Gisela Figueiró, muita gente não participa das atividades. “Mas as pessoas não querem vir, acham melhor ficar em casa deitado, chorando, reclamando da dor que tem, eu tenho dor e sofro de mal de Parkinson, mas estou aqui”, disse, bem-humorada.

A cada ano que passa, a população com 65 anos ou mais aumenta. Conforme o IBGE, o número de idosos no Brasil cresceu 26% nos últimos seis anos. Até 2060, o país terá quase 60 milhões de pessoas idosas. Ou seja, um em cada quatro habitantes terá mais de 65 anos. O Rio Grande do Sul é o estado onde a população idosa mais cresceu nos últimos anos. Em Porto Alegre, cerca de 15% da população já passou dos 65 anos de idade.

“Nós temos mais de 240 mil idosos na cidade de Porto Alegre, temos que pensar em políticas públicas para essa população, a cidade está envelhecendo, o país está envelhecendo e precisamos olhar mais para os nossos idosos que estão com vida e têm contribuído também com a cidade, e o esporte é algo fundamental para os nossos idosos”, disse o vereador Alvoni Medina.

Também nesta terça-feira, o prefeito Nelson Marchezan sancionou uma lei que reconhece o jogo de câmbio como esporte símbolo da população idosa. O evento reuniu representantes da administração pública da capital gaúcha. O câmbio é um esporte jogado com nove atletas para cada lado. Assim como no vôlei, o objetivo é devolver a bola para o outro lado da quadra. Quem deixar cair, perde o ponto.

“O Rio Grande do Sul também possui o maior percentual de idosos em relação a todos os estados brasileiros, então é uma população característica, e a maquina pública tem que se preparar para cuidar desses cidadãos”, comentou Marchezan.

