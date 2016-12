Ativistas protestam nus em Barcelona contra roupas de pele animal

Dezenas de ativistas pelos direitos dos animais protestaram nus e cobertos de sangue falso, em Barcelona, na Espanha, para protestar contra a morte de animais para confeccionar roupas de pele. “Quantas vidas por um casaco”, dizia um cartaz.

“É muito importante chamar a atenção para o que acontece com os animais e passa desapercebido para a maioria. Eles sofrem e morrem em fazendas, mas suas vidas contam para mim e para minha família”, disse uma manifestante.

Todos os anos, mais de 60 milhões de animais – mais da metade na União Europeia – são sacrificados para fabricar casacos e outros artigos de pele, segundo o grupo de defesa dos animais Anima Naturales, organizador da protesta.

“Associou-se equivocadamente o uso de peças de pele com o luxo e a moda”, afirmou Aída Gascón, encarregada da filial da AnimaNaturalis na Espanha. “Mas se mostrarmos a dor que existe por trás de um casaco de pele e informamos sobre as muitas alternativas para vestir sem ter que arrancar a pele e tirar a vida de um animal, podemos conseguir que as pessoas parem de comprar estes artigos”, acrescentou.

A Espanha produz 70% das roupas de pele de visão e 63% das de pele de raposa, segundo esta associação. Dinamarca e Finlândia são os principais produtores e exportadores no mundo destes artigos, que também são produtos em larga escala em países como Rússia, Canadá, Suécia e Holanda.

