AtlÃ¢ntida Sul tem Ã¡guas imprÃ³prias para banho, alerta Fepam

O monitoramento da balneabilidade, realizado pela Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental), identificou Atlântida Sul como a primeira praia do Litoral Norte, neste verão, com águas impróprias para banho. Além deste ponto, também está sem condições de banho a Lagoa do Peixoto, no município de Osório.

Os técnicos atribuem o fato ao volume de chuvas dos últimos dias, somado à falta de esgotamento sanitário em várias residências e ao aumento da população nesta época do ano. Outro fator que pode ter contribuído para a contaminação das águas é o descarte de resíduos de fossa sanitária em locais inadequados, que acaba escoando para os cursos d’água.

Ao todo, são dez pontos dos 83 monitorados pela Fepam que estão sem condições adequadas para banho, em todo o Estado. No Litoral Médio, seguem impróprias as praias da Capilha, em Rio Grande, e da Barrinha, em São Lourenço do Sul, além do Camping Municipal, em Cristal. A região do Camping Municipal de Pedro Osório também apresenta condições impróprias.

A Região Hidrográfica do Uruguai apresentou, pela primeira vez neste verão, um ponto impróprio para banho. É o Balneário Caverá, em Alegrete. Ainda nesta região, não foi possível realizar a coleta no Balneário São Simão, no município de Cacequi, devido à dificuldade de acesso em decorrência das chuvas.

Completam os pontos sem condições de banho, as praias da Alegria e da Florida, em Guaíba, e a praia Recanto das Mulatas, em Barra do Ribeiro. Todas na Região Hidrográfica do Guaíba.

