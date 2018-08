Atlas inaugura nova planta industrial no RS. Fábrica fica em Esteio

Com investimentos de R$ 40 milhões, a Atlas S.A. inaugurou nesta quarta-feira (01), uma nova planta industrial que integra as operações da sua fábrica de pincéis com a de acessórios para pintura em um único complexo, dentro do parque fabril da InBetta, em Esteio, no Rio Grande do Sul.

Anteriormente dividida em dois endereços diferentes, a partir da consolidação, a Atlas passará a contar com um parque fabril em Esteio de 45 mil m².

O projeto foi totalmente pensado para contemplar uma reorganização dos setores produtivos da empresa, com processos industriais, que tem o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade dos produtos. “É um conceito que prima pela otimização dos espaços, fluxos e movimentações”, explica o diretor presidente da InBetta, Eduardo Bettanin.

Outro importante diferencial da nova planta industrial são os equipamentos, que integram tecnologias, com alto nível de funcionalidade, avançada automação e rígidos padrões de segurança. Tudo isto deve aumentar a capacidade produtiva em torno de 20%. “Utilizando novas tecnologias e processos mais modernos, estamos preparando a empresa para continuar crescendo.”, afirma o executivo.

Entre os benefícios que a consolidação vai proporcionar estão a agilidade nos serviços, otimização da logística, estoques e racionalização dos custos operacionais, melhor alinhamento das áreas técnicas e de gestão, além das vantagens estruturais e de processos. “A integração das fábricas trará mais dinamismo e sinergia entre as áreas industriais”, avalia o diretor geral da Atlas, José Márcio Atz, que completa: “O bem-estar do funcionário não foi esquecido. Criamos espaços de convivência que atendem a quesitos apontados pela Pesquisa Interna de Clima Organizacional. Nosso objetivo é criar um ambiente adequado também às necessidades dos nossos profissionais, que são decisivos para o sucesso da empresa.

O projeto também contempla sistemas de ventilação com troca de ar, que garantem conforto térmico aos colaboradores, aproveitamento de iluminação natural e utilização de lâmpadas, que consomem menos energia elétrica. Estas escolhas favorecem a produtividade e utilizam de forma mais eficiente os recursos energéticos. “Esta é uma fábrica moderna e projetada com o que há de melhor em instalações industriais.”, finaliza Atz.

A empresa

Atualmente, a empresa possui 750 itens para pintura, que atendem os segmentos de organização e segurança, abrasivos, adesivos, selantes, ferramentas para preparação de superfícies, pincéis artísticos, kits de pintura, rolos e trinchas para pintura, decoração e acabamentos de superfícies, bricolagem, limpeza e outros complementos para diferentes etapas de construção e reforma. A meta é crescer em torno de 10% em 2018, com os seus mais de 750 produtos, além de 140 novos itens que estão sendo lançados em várias categorias, previsto para este ano. Os produtos da Atlas são exportados para mais de 70 países, distribuídos pela América Latina, África e Oriente Médio. As exportações representam 10% da receita da empresa.

Já a InBetta exibe mais de 70 anos de história e uma consolidada trajetória de empreendedorismo. As empresas InBetta são formadas pela Bettanin, Atlas, Sanremo, Primafer, Ordene e SuperPro, que juntas produzem bens de consumo para limpeza, ferramentas, utensílios domésticos, entre outros produtos, que chegam aos consumidores do Brasil e do exterior.

