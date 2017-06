Atleta do QuÃªnia Ã© o campeÃ£o da 34Âª Maratona de Porto Alegre

Um estreante venceu a 34ª Maratona Internacional de Porto Alegre na manhã deste domingo (11). O queniano Elijah Chebonei, de 24 anos, completou os 42,195 quilômetros pelas ruas da cidade com o tempo de 2h20min48. Especialista em provas curtas, Elijah disputou pela primeira vez uma maratona. No feminino, deu Brasil: Conceição de Maria Carvalho Oliveira venceu com 2h52min55.

Foram inscritos 9,8 mil corredores, um recorde no número de participantes. Somente no prova de elite, participaram 4 mil competidores, com representantes de Argentina, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, Itália, Paraguai, Portugal, Venezuela, Uruguai e Quênia, além do Brasil. O evento também teve espaço para a solidariedade, com posto de coleta para a Campanha do Agasalho.

Além da maratona, houve provas para Cadeirantes/Especiais; Maratona Elite Feminina; Rústicas de 3km, 5km e 10km. A organização foi do Corpa (Clube de Corredores de Porto Alegre ), Brigada Militar e Unimed e apoio da Prefeitura de Porto Alegre, por intermédio da Empesa Pública de Transporte e Circulação.

Feira da Maratona

Pela primeira vez foi realizada na Capital a Feira da Maratona, com várias lojas de artigos esportivos no Barra Shopping Sul, local da largada e da chegada da prova.

