Atletas brasileiros conquistam mais duas medalhas na Itália

Os brasileiros Paulo André e Rodrigo do nascimento aumentaram as medalhas do Brasil, conquistando ouro e bronze na prova de 100 metros rasos, na Universiade de Nápoles, na Itália. Os dois saíram campeões mundiais do revezamento 4×100.

Paulo André ficou em primeiro lugar na competição, registrando seu tempo em 10 segundos e 10 centésimos. Na segunda posição, ficou classificado o sul-africano Chederick Van Wyk com 10 segundos e 23 centésimos. Já Rodrigo obteu a medalha de bronze, fechando em terceiro lugar com seu tempo de 10 segundos e 32 centésimos.

O Brasil que estava na 24ª posição, pulou para a 15ª no ranking geral depois dessa vitória, com um ouro, uma prata e seis bronze. Em primeiro lugar está o Japão, China em segundo e Estados Unidos em terceiro.

A Universiade é considerada, e a Olimpíada do Esporte Universitários também, a segunda maior disputa poliesportiva do mundo. Neste ano, o Brasil está participando em sete modalidades e já conseguiu medalhas na natação, na ginástica artística e também no judô.

