Atletas do 12º Sesc Triathlon recebem últimas dicas para a competição

Uma prova que exige esforço físico precisa de atletas bem preparados. O Circuito Nacional Sesc Triathlon necessita que os competidores estejam preparados três vezes mais. Natação, ciclismo e corrida são as modalidades de mais uma edição do evento, que tem como palco de sua última etapa a cidade de Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. Para organizar, incentivar e estabelecer as regras do 12º Sesc Triathlon, agendado para este domingo (27), a equipe do Sistema Fecomércio-RS realizou um simpósio para atletas no Ginásio Municipal.

O coordenador de Esporte do Sesc-RS, Fabricio Gianezini, durante o encontro, repassou informações sobre o percurso. A prova de Duathlon inicia 8h e terá um circuito de 5km para corrida, 20km de bicicleta e 1.666m na segunda rodada de corrida. Já o Triathlon dará a largada às 9h20, no Parque da Festa do Peixe. Serão 750m de natação, 4km de ciclismo e 1.666m de corrida.

Uma novidade das provas para esta edição é o percurso reduzido. Nove categorias competirão na prova de Triathlon. Neste ano, 37 cidades do Rio Grande do Sul e 11 estados do Brasil se inscreveram.

Segundo o vice-presidente da Fecomércio-RS, João Francisco Micelli Vieira, a organização 12º Sesc Triathlon focou na segurança e preparação dos atletas. ”Estamos muito felizes de realizar mais uma competição, acreditamos em todos os inscritos e aguardamos bons resultados para os bem treinados”, pontua Vieira.

