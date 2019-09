Atletas do Grêmio treinaram em Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

O mês de setembro será de foco total na disputa do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (6), o grupo de atletas do Grêmio realizou treinamento na Cidade do Galo, em Belo Horizonte (MG), com trabalhos direcionados para o duelo de domingo (8) pela manhã, frente ao Cruzeiro, no Mineirão.

No Centro de Treinamento do Atlético-MG, a primeira parte da atividade foi fechada ao acesso da imprensa. Quando liberado, os atletas finalizavam um trabalho de posse de bola em meio campo, com o objetivo de concluir em mini goleiras.

Logo depois passaram ao treino principal. Divididos em três equipes, duas delas se enfrentavam em espaço reduzido, podendo cada atleta dar no máximo três toques na bola. Sob comando do auxiliar técnico Alexandre Mendes e observação do técnico Renato Portaluppi, esta atividade foi intensa e exigiu o esmero dos jogadores nos passes e conclusões.

Somente o zagueiro Geromel não participou dos trabalhos. Leonardo Gomes está fora por lesão, assim como Maicon, que finaliza recuperação de lesão na panturrilha. Ambos retornaram para Porto Alegre.

Neste sábado (7) pela manhã, o grupo de jogadores volta ao mesmo local para fechar a preparação para o duelo contra a Raposa, válido pela 18° rodada no Brasileirão.

Sub-14 feminino

Neste domingo, as Gurias Gremistas da categoria sub-14 enfrentam o Internacional pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho Feminino de base. A partida acontecerá no campo principal do SESC Campestre, em Porto Alegre, às 14h e terá entrada gratuita.

Embora seja a 3ª rodada da competição, o Grêmio tem apenas um jogo disputado, que foi realizado contra a ADERGS, com um empate em 2 a 2. Para avançar à final, o Tricolor precisa terminar a primeira fase em primeiro ou segundo. Vencendo o confronto com o Internacional, chega a quatro pontos e pode assumir a segunda posição na tabela.

Deixe seu comentário: