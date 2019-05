Atletas gaúchos com participação confirmada nos Jogos Panamericanos de 2019 serão homenageados no Palácio Piratini

Nesta quinta-feira, os atletas gaúchos que participarão dos Jogos Panamericanos de 2019 receberão uma homenagem especial do governo do Rio Grande do Sul. A cerimônia está marcada para as 11h no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite e do ex-judoca João Derly, atual secretário do Esporte e Lazer.

Os 20 atletas que estarão na solenidade representam o Estado em oito modalidades no tradicional evento multiesportivo, realizado de quatro em quatro anos. A edição de 2019 terá como anfitriã a cidade de Lima, capital do Peru, no período de 26 de julho a 11 de agosto (a última foi sediada em Toronto, no Canadá).

Ao longo desses 17 dias de competições, o comitê organizador do Pan prevê a atuação de 6.690 atletas procedentes de 41 países. Eles competirão em 424 provas de 38 modalidades.

Força dos clubes

Dentre os atletas gaúchos selecionados para a competição internacional, seis são judocas da equipe Oi/Sogipa (Sociedade de Ginástica Porto Alegre), que estarão no tatame nos dias 8, 9, 10 e 11 de agosto. O clube conta com o maior número de nomes no torneio, incluindo a medalhista olímpica Mayra Aguiar. A agremiação também terá Almir Júnior e Anderson Henriques no atletismo.

Já o não menos tradicional GNU (Grêmio Náutico União) será indiretamente representado no Peru pela nadadora Viviane Jungblut, tanto nas provas de águas abertas quanto de piscina ( 800 metros e 1500 metros/livre). Na esgrima, será a vez dos floretistas Guilherme Toldo, Gabriela Cecchini e Mariana Pistoia.

Outra atleta do clube que embarcará para Lima é a ginasta Vitória Guerra, integrante da Seleção Brasileira de Conjuntos. Além disso, Leonardo Finco será o Chefe de Equipe na Ginástica Artística, modalidade para a qual Eliseu Burtet foi convocado como árbitro pela Federação Internacional do esporte.

Vale ressaltar, ainda, que três nadadoras paraolímpicas do GNU já estão classificadas para o evento: Maria Carolina Santiago, Maria Dayanne da Silva e Susana Schnarndorf.

Lista completa

– Aléxia Castilhos (judô);

– Almir Junior (atletismo);

– Anderson Henriques (atletismo);

– Daniel Borges Cagnin (judô);

– Edson Isaías Freitas da Silva (canoagem);

– Gabriela Cecchini (esgrima)

– Geórgia Furquim Bastos (tiro esportivo);

– Guilherme Toldo (esgrima);

– Janice Gil Teixeira (tiro esportivo)

– Leonardo Gonçalves (judô);

– Marcelo Fedrizzi Demoliner (tênis);

– Marcos Scolaro (canoagem);

– Mariana Nelz Pistoia (esgrima);

– Mayra Aguiar da Silva (judô);

– Nathália Brígida (judô);

– Rafael Macedo (judô);

– Roberto Schmits (tiro esportivo);

– Samuel Reis Albrecht (vela);

– Vitória Guerra (ginástica rítmica);

– Viviane Jungblut (natação).

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: