Esquiadores e patinadores norte-coreanos chegaram nesta quinta-feira (1) à Coreia do Sul para competir em Pyeongchang, o primeiro passo nos “Jogos Olímpicos da Paz” após meses de fortes tensões alimentadas pelas ambições nucleares da Coreia do Norte. A oito dias da cerimônia de abertura, dez esquiadores e patinadores da Coreia do Norte aterrissaram em um aeroporto perto de Gangneung.

