Atletas reclamam de medalhas da Rio-2016 descascadas

Atletas que subiram ao pódio durante a Olimpíada Rio-2016 se decepcionaram poucas semanas após os Jogos Olímpicos ao constatar que suas medalhas começaram a “descascar”, perdendo a película de tinta que as cobriam.

O Comitê Rio-2016, ao ser questionado sobre o assunto, explicou que isso se deve ao mau uso e excessos cometidos com as medalhas. Deixá-las cair no chão ou pendurar três medalhas no pescoço de uma só vez, o que favorece uma situação em que uma fica raspando na outra, podem provocar danos, adverte.

O comitê explicou que há três opções para o atleta cuja medalha descascou ou apresentou algum outro problema, como amassados. Ele pode ficar com a medalha como está, pedir uma nova, ou verificar se a Casa da Moeda, que as cunhou, pode realizar reparos.

Segundo o Comitê Rio-2016, menos de 3% do número total de medalhas distribuídas (2,7 mil) foram devolvidos, eliminando a necessidade de um recall total.

