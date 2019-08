Atlético de Madrid surge como novo interessado em Everton

*Valéria Possamai

O nome do Everton segue em pauta no mercado. O atacante gremista esteve relacionado, desta vez, a interesse do Atlético de Madrid. A informação vem da imprensa espanhola.

De acordo com o apresentador do canal espanhol Marca, Rafa Sahuquillo, o clube estaria avaliando a situação do camisa 11. A contratação, contudo, seria para um negócio futuro, na próxima janela, no fim da temporada aqui no Brasil, meio de temporada na Espanha.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, Everton já chegou a receber sondagens do Atlético em outra oportunidade. Mas, a retomada do interesse pelo atleta é desconhecida pela direção do tricolor. Em contato com o presidente Romildo Bolzan Jr., o mandatário gremista afirmou não ter recebido nenhum contato dos italianos.

O interesse por Cebolinha cresce levando em conta a busca de uma reposição por Antoine Griezmann, que se transferiu para o Barcelona. Os italianos também possuem poderio financeiro para uma negociação.

Everton tem contrato com o Grêmio até 2022, com multa rescisória avaliada em 80 milhões de euros.

