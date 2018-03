Ato contra morte de Marielle

Professores e alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, fizeram nesta quarta-feira um ato em protesto contra o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, mortos no dia 14 de março, no Rio. O ato, que ocorreu no Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, ocupou o pátio em frente ao prédio da faculdade.

