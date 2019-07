Ato em apoio ao jornalista Glenn Greenwald é realizado pela ABI no Rio de Janeiro

Na noite desta terça-feira (30), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) realizou um ato em solidariedade ao jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, que publicou diálogos atribuídos ao ministro da Justiça, Sergio Moro, e a procuradores da Lava Jato. O evento, que reuniu centenas de pessoas dentro e fora da ABI, no centro do Rio, contou a presença de diversos artistas e políticos. Os músicos Chico Buarque e Teresa Cristina, os atores Camila Pitanga e Wagner Moura, além de Luciana Genro e Fernanda Melchionna, estavam presentes. O ato começou às 18h30 e acabou por volta das 22h.

Em São Paulo, também houve ato em solidariedade ao jornalista Glenn Greenwald e ao The Intercept Brasil. Manifestantes se reuniram no vão do Museu de Arte Moderna (Masp), na Avenida Paulista. Depois, ocuparam a faixa direita da via e caminharam no sentido Consolação. O ato também foi organizado pela ABI.

A ABI diz que “está atenta a todas as ameaças, perseguições e intimidações que o governo de Jair Bolsonaro vem promovendo juntos ao profissional, por conta do trabalho jornalístico dele e de seus colegas da redação do The Intercept”.

Deixe seu comentário: