Um ato promovido pela organização não governamental Rio de Paz fez nesta sexta-feira (30) uma homenagem a 47 crianças até 14 anos que morreram em tiroteios no Estado do Rio de Janeiro, de 2007 a 2018. A manifestação foi realizada nas areias da Praia de Copacabana. O ato envolveu a colocação de varais com placas que traziam o nome de cada uma das vítimas.

Deixe seu comentário: